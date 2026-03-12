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Dàn máy bay quân sự Iran bốc cháy trong đòn tấn công của Mỹ

Các cuộc tấn công của Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các máy bay quân sự nhằm làm suy yếu năng lực không quân của Iran.
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