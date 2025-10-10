Video
video cùng chuyên mục

Đàn lợn gần 20 con ở Thái Nguyên nằm la liệt trên tầng 2 tránh bị chết đuối

Mưa lớn ngập hết khu chuồng trại khiến gia đình chị Liên ở Thái Nguyên phải huy động mọi người di chuyển đàn lợn lên tầng 2.
Đọc thêm : Đàn lợn gần 20 con ở Thái Nguyên nằm la liệt trên tầng 2 tránh chết đuối