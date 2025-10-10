Những ngày qua, đoạn video ghi cảnh một đàn lợn nằm la liệt trên tầng 2 của một căn nhà giữa cảnh nước lũ bủa vây xung quanh, thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

Hình ảnh từ video cho thấy, hàng chục con lợn được di chuyển tới nơi tránh trú an toàn. Thậm chí có con nằm ngay dưới gầm của bàn thờ, con khác lại phơi mình trên bậc thang. Gần như căn nhà không còn chỗ trống bởi những khoảng trống hiếm hoi đều bị đàn lợn "chiếm dụng".

Đàn lợn gần 20 con ở Thái Nguyên nằm la liệt trên tầng 2 tránh chết đuối (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Chí Cường, chủ nhân đoạn video cho biết, đây là cảnh tượng được anh ghi tại căn nhà của một người bạn khi tới hỗ trợ chạy lũ. Hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Thái Nguyên, khi biết nhà bạn bị nước lũ dâng cao, anh Cường vội về hỗ trợ.

"Sáng 7/10, tôi về Đồng Hỷ (Thái Nguyên) để hỗ trợ gia đình người bạn thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nước lũ. Đây là đợt nước lũ lớn, nước dâng cao nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. Nước dâng cao gần 2m nên mọi người phải cấp tập sơ tán đồ đạc", anh Cường nói.

Đàn lợn nằm la liệt trên tầng 2 để tránh nước ngập (Ảnh cắt từ clip).

Được biết, chủ hộ là chị Liên, vốn có khu vực chuồng trại nằm liền sau nhà ở. Nhà chị Liên nuôi lợn, gà theo mô hình trang trại nhỏ. Khi nước bắt đầu dâng cao, ban đầu đàn lợn còn trụ được. Tuy nhiên sau thời gian ngắn, chúng bắt đầu đuối sức, không còn chỗ bấu víu.

Chị Liên phải huy động nhờ anh em bạn bè mỗi người một việc. Người kéo tai, người lôi chân từng con lợn di chuyển từ chuồng trại lên tầng 2 bởi khu tầng 1 cũng ngập nước. Thậm chí, có con được đưa lên khu vực dưới gầm của bàn thờ là nơi cao nhất trong nhà.

Tổng số lợn được di chuyển gồm 13 con lớn và hơn chục con lợn mới đẻ. Do tầng 1 bị ngập nên gia đình phải tận dụng không gian trống ở tầng 2 cho đàn lợn trú ẩn.

"Chúng tôi nói vui với nhau, người được dồn vào ngủ chung 2 phòng ngủ ở tầng 2, chỗ còn lại dành hết cho đàn lợn. Từ ngày 7/10 đến 9/10, đàn lợn được cứu sống tạm thời bằng lượng cám khô còn sót lại. Nước sinh hoạt, điện, sóng điện thoại, mạng Internet cũng không có", chị Liên cho biết.

May mắn gia đình chị Liên còn giữ được một bình gas và bếp nấu cùng chút đồ ăn dự trữ nên nấu ăn tạm. Tới chiều 9/10, nước bắt đầu rút dần. Tới sáng 10/10, nước cơ bản rút hết. Đàn lợn được đưa trở lại chuồng trại bằng xe để di chuyển.

Một người đàn ông ở Thái Nguyên bị nước dâng cao tới gần cổ (Ảnh: Hải Nam).

Dù đàn lợn may mắn được cứu sống hoàn toàn, song gia đình chị Liên chịu thiệt hại tài sản khá nặng. Toàn bộ đồ gỗ, thiết bị điện, xe máy trong nhà đều hư hỏng. Đặc biệt đàn gà hàng chục con cũng bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Thống kê sơ bộ, trận mưa lũ lịch sử ở Thái Nguyên ghi nhận 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều xã phường, điểm dân cư bị cô lập. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt; nhiều xã phường và điểm dân cư bị cô lập...

Tại Thái Nguyên, lượng mưa phổ biến từ 200mm đến 400mm. Một số nơi lớn hơn như Đồng Hỷ 596mm, Nam Hòa 554mm, phường Phan Đình Phùng 514mm.

Cũng theo báo cáo, tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị trên địa bàn đã huy động lực lượng, phương tiện thực hiện ứng phó, hỗ trợ nhân dân; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.