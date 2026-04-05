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Đàn khỉ đầu chó hợp sức để chiến đấu với cá sấu

Chứng kiến đồng loại bị tấn công, hàng chục con khỉ đầu chó đã hợp sức cùng nhau chống lại kẻ thù nguy hiểm.
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