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Dân HH Linh Đàm đăng bán nhà sau khi nhận phiếu khảo sát

Theo người dân sống tại chung cư HH Linh Đàm, trong một số hội nhóm xuất hiện tình trạng người dân đồng loạt ra bán căn hộ với giá thấp hơn thị trường.
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