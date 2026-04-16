Cuộc sống ở chung cư đông đúc HH Linh Đàm - nơi 10 năm không có sổ hồng

Hơn 10 năm kể từ ngày đi vào hoạt động, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội) trở thành nơi an cư của khoảng 40.000 người. Nhưng cũng chừng ấy thời gian, giấc mơ “sổ hồng” của cư dân nơi đây vẫn dang dở.

Có mặt tại tổ hợp HH Linh Đàm sáng 15/4, phóng viên Dân trí ghi nhận, nơi tập trung 12 tòa chung cư xây dựng san sát, hàng quán kín mít. Mỗi tòa cao từ 36 đến 41 tầng, mật độ dày đặc khoảng 20 căn hộ một tầng, sử dụng chung 6 thang máy.

Dân cư đông đúc làm gia tăng áp lực lên khu vực đỗ xe. Cả khu chỉ có một tầng hầm, chủ yếu phục vụ xe máy, ô tô phải gửi bên ngoài.

Dưới chân các tòa nhà, hàng quán mọc kín, từ quán ăn, cà phê đến dịch vụ thiết yếu, hoạt động gần như suốt ngày đêm. Thang máy vào giờ cao điểm luôn xảy ra tình trạng ùn ứ. Không gian sinh hoạt chung chỉ là khoảng sân rộng ở giữa.

Qua 10 năm, nhiều hạng mục đã xuống cấp, tường bao bong tróc, mốc, cũ.

Gần đây, người dân HH Linh Đàm nhận được phiếu thu thập thông tin liên quan đến phương án xử lý sai phạm của chủ đầu tư. Trên phiếu có hai lựa chọn: “Trả lại căn hộ lấy lại tiền đã mua” hoặc “Được đền bù một căn hộ khác có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà”. Bên cạnh đó còn có lựa chọn nêu ý kiến khác để người dân nêu quan điểm.

Khi nhận được phiếu này, người dân nơi đây bày tỏ nhiều lo lắng về vấn đề pháp lý của căn hộ mình bỏ nhiều tỷ đồng để mua.

Đa số mong muốn được cấp sổ hồng, vì cho rằng: "Đổi nhà hay nhận tiền cư dân đều thiệt".

Cuộc sống ở khu chung cư đông đúc nhất Hà Nội

Có mặt tại tổ hợp HH Linh Đàm sáng 15/4, phần lớn những cư dân mà phóng viên Dân trí phỏng vấn đều đánh giá, 2 phương án trên không khả thi.

“Phiếu thu thập chỉ ghi 2 phương án chung chung, không có thông tin cụ thể. Nếu trả nhà thì giá nhà bao nhiêu, tính theo thời điểm mua hay giá thị trường hiện tại? Còn nếu chuyển sang Thanh Hà thì căn hộ đền bù ra sao, diện tích thế nào, có sổ hay chưa?”, anh T. (sống tại tòa HH4C) nêu ra hàng loạt câu hỏi.

Theo anh T., định giá một căn hộ cần tính toán nhiều yếu tố, ngoài số tiền mua ban đầu còn cần tính đến chi phí đầu tư nội thất, sửa sang.

Người đàn ông cho biết, vì thông tin không rõ ràng nên 20 hộ dân của tầng anh không ai đồng ý với 2 phương án đã nêu.

Dù số lượng dân đông, còn nhiều bất tiện nhưng nhiều người vẫn mong được sinh sống tại khu chung cư HH thay vì chuyển đi nơi khác (Ảnh: Phạm Hồng Hanh).

Các gia đình đều ghi rõ ở phần nêu ý kiến khác, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý dứt điểm sai phạm của chủ đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ (sổ hồng) cho gia đình.

Anh T. chia sẻ, căn hộ 57m2 tại khu HH Linh Đàm là căn nhà đầu tiên của vợ chồng anh. Anh mua căn hộ này vào năm 2018 với giá khoảng 1,3 tỷ đồng - mức giá được xem là dễ tiếp cận với vợ chồng anh vào thời điểm đó.

Chính vì vậy, khi được hỏi về 2 phương án mà cơ quan chức năng đưa ra, anh T. không giấu được sự băn khoăn. Bởi nếu trả lại căn hộ và nhận về hơn 1 tỷ đồng anh không thể mua nổi một căn hộ nào khác ở khu trung tâm.

Trong khi đó, việc chuyển đi nơi ở tới dự án Thanh Hà (nơi cách Linh Đàm khoảng 10km) sẽ kéo theo hàng loạt xáo trộn về công việc, học hành.

Theo anh T., sau hơn 10 năm hình thành, HH Linh Đàm đã trở thành một cộng đồng dân cư đông đúc, với nhiều tiện ích thiết yếu, thuận lợi di chuyển vào khu trung tâm, gần trường học, công sở…

Anh T. mong căn hộ của mình sớm được cấp sổ hồng (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Dù thừa nhận còn nhiều bất tiện, phần lớn cư dân vẫn lựa chọn gắn bó lâu dài. Không ít người đã bỏ thêm hàng trăm triệu đồng để sửa sang, hoàn thiện nội thất.

“Nhà bàn giao rất cơ bản, ai cũng phải đầu tư thêm. Có nhà sửa mất 300-400 triệu đồng là bình thường”, anh T. cho hay.

Sở hữu một căn nhà không có sổ hồng với anh T. cũng là nỗi bất an. Anh không thể dùng căn hộ để thế chấp vay ngân hàng, việc mua bán chỉ dừng ở hình thức vi bằng hoặc chuyển nhượng hợp đồng, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.

“Dẫu biết giấy tờ không đầy đủ nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận mua vì hàng nghìn người ở đây cũng vậy. Không mua thì không có chỗ ở”, anh T. thẳng thắn.

Anh T. ước tính căn hộ của mình hiện có giá khoảng hơn 3 tỷ đồng, tương đương trên 50 triệu đồng/m2. Theo anh, giá trị căn hộ chắc chắn sẽ cao hơn nếu có đầy đủ pháp lý.

Một số người dân rao bán nhà giá thấp hơn thị trường sau khi có phiếu tham khảo (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Một số người rao bán căn hộ

Chuyển về sinh sống tại chung cư HH Linh Đàm đã được 10 năm, chị B. (quê Hải Phòng) chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi. Bất ngờ nhận được phiếu thu thập thông tin, cả gia đình chị rơi vào tâm trạng hoang mang, lo lắng.

Trong các hội nhóm, cư dân bình luận rất sôi nổi về khả năng có thể xảy ra với căn hộ đang ở. Đặc biệt, những gia đình sống từ tầng 27 trở lên bất an hơn cả. Bởi, những căn hộ này thuộc diện xây dựng vượt quy hoạch.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội, dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm chỉ được phép xây dựng 27 tầng, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3, vượt 9-14 tầng so với quy hoạch được phê duyệt.

“Từ khi có phiếu thu thập thông tin, tôi thấy trên nhóm cư dân, một số hộ rao bán nhà rẻ hơn mức giá thị trường. Có lẽ họ muốn bán để an tâm hơn nhưng rất khó có khách dám mua vào thời điểm này”, nữ cư dân nói thêm.

Đa phần các hộ dân đều chọn ý kiến khác và mong muốn có sổ hồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cầm trên tay tờ phiếu khảo sát, chị B. cho rằng, không chỉ gia đình chị mà hầu hết hàng xóm đều chọn phương án “Ý kiến khác”. Họ hy vọng được tiếp tục cuộc sống tại chung cư HH và được cấp sổ hồng.

“Sống ở đây nhiều năm, con cái đi học thuận tiện, công việc buôn bán của tôi thuận lợi bởi có nhiều khách quen. Trong trường hợp phải chuyển đi nơi khác, không biết cuộc sống sẽ thế nào, ở xa thì đi lại vất vả, chưa biết có thể tiếp tục kinh doanh được hay không”, chị nói.

Nữ cư dân kể, năm 2014, vợ chồng quyết định mua nhà khi trong tay chỉ có 1,2 tỷ đồng. Với số tiền đó, gia đình không có nhiều lựa chọn. Khu HH Linh Đàm trở thành một trong những phương án phù hợp nhất với khả năng tài chính eo hẹp.

“Tôi chọn HH Linh Đàm vì mức giá phù hợp với túi tiền của gia đình, nằm gần đường vành đai 3 và cầu Thanh Trì nên việc di chuyển rất thuận tiện. Từ đây, vợ chồng tôi có thể dễ dàng về thăm quê nội ở Quảng Ninh hay quê ngoại tại Hải Phòng”, chị B. chia sẻ.

Chị B. hoang mang, không biết tương lai sẽ ra sao (Ảnh: Hồng Hạnh).

Dù các tòa nhà tại khu HH Linh Đàm được xây dựng sát nhau như một khối hộp, chị B. cảm thấy hài lòng với cuộc sống nơi đây. Bất tiện lớn nhất là mỗi tòa chỉ có 6 thang máy không đáp ứng được nhu cầu vào giờ cao điểm khiến cư dân phải chờ đợi.

Suốt nhiều năm qua, các hộ gia đình luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi sổ hồng. Đến nay, mong mỏi ấy vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

Sinh sống trong căn hộ rộng 67m2 với 2 phòng ngủ, chị B. vẫn canh cánh nỗi lo về vấn đề pháp lý, vì trong tay chỉ có giấy viết tay từ thời điểm mua nhà.

“Chúng tôi mong chủ đầu tư sớm quan tâm, hoàn thiện các thủ tục để cấp sổ hồng, giúp người dân yên tâm an cư lâu dài”, chị bày tỏ.

Chị B. luôn hi vọng căn hộ của mình sớm được cấp sổ hồng, để yên tâm sinh sống (Ảnh: Trần Thành Công).

Đổi nhà hay trả nhà đều thấy thiệt?

Trong khi đó, ông C., cư dân sinh sống tại chung cư HH Linh Đàm gần 10 năm, cho biết, ngay khi đọc phiếu khảo sát ý kiến mà chủ đầu tư đưa ra, phương án gia đình ông lựa chọn là mong muốn tiếp tục được sinh sống ổn định tại đây và được cấp sổ hồng.

“Nguyện vọng của chúng tôi rất rõ ràng là được cấp sổ để yên tâm ở lâu dài, còn nếu chỉ trả lại tiền gốc thì không ai chấp nhận. Giá nhà bây giờ đã khác rất nhiều so với thời điểm chúng tôi mua cách đây gần chục năm, nên nếu có di dời thì phải tính theo giá thị trường”, ông C. nói.

Theo ông, căn hộ gia đình mua trước đây khoảng 67m2, với giá hơn 1 tỷ đồng, nay giá trị đã tăng gấp 3 lần. Vì vậy, mọi phương án đền bù nếu không hợp lý sẽ khó nhận được sự đồng thuận từ cư dân.

Trước thông tin có thể phải di dời, ông C. cho hay gia đình không quá hoang mang, nhưng vẫn theo dõi sát tình hình.

“Nếu buộc phải di dời thì cũng phải có chỗ ở mới tương đương, ít nhất là điều kiện sống phải bằng hoặc tốt hơn hiện tại, lại nên ở gần khu vực này để không xáo trộn cuộc sống”, ông nói.

Phần tường bên ngoài chung cư HH Linh Đàm bị bong tróc sau nhiều năm sử dụng (Ảnh: Trần Thành Công).

Về phương án chuyển sang khu vực Thanh Hà, ông cho rằng có thể cân nhắc nếu căn hộ mới đảm bảo giá trị tương xứng. Tuy nhiên, ưu tiên lớn nhất vẫn là được ở lại nơi đã gắn bó nhiều năm.

Ông C. thừa nhận khu chung cư có mật độ dân cư đông, đôi lúc bất tiện phải chờ thang máy giờ cao điểm, nhưng ông vẫn thấy cuộc sống tại đây ổn định.

“Ở đông thì dịch vụ cũng phát triển theo, chợ búa, ăn uống đều thuận tiện. Gia đình tôi đã quen với nhịp sống ở đây rồi”, ông nói.

Người đàn ông cho rằng, việc chưa được cấp sổ hồng, nguyên nhân xuất phát từ những sai phạm của chủ đầu tư trước đó. Người dân không sai, nên trách nhiệm phải thuộc về đơn vị sai phạm, họ phải có cách giải quyết ổn thỏa cho cư dân.

Ông cũng cho biết, trong cộng đồng cư dân hiện nay đã xuất hiện tâm lý lo lắng, đặc biệt trước những thông tin lan truyền như phương án hoàn trả tiền gốc. Tuy nhiên, ông tin rằng nếu có di dời, cơ quan chức năng sẽ phải đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.