Video
video cùng chuyên mục

Dàn diễn viên "Mưa đỏ" gây sốt thảm đỏ Ngôi sao xanh 2025

Sự xuất hiện của Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Lê Hạ Anh... trở thành tâm điểm tại thảm đỏ Ngôi sao xanh lần thứ 12.
Đọc thêm : "Mưa đỏ" thắng lớn, Steven Nguyễn - Hạ Anh gây chú ý tại Ngôi sao xanh