Video
video cùng chuyên mục

Đạn chùm từ tên lửa Iran đánh trúng một cơ sở quan trọng của Israel

Đạn chùm từ tên lửa Iran đánh trúng một cơ sở quan trọng của Israel tại thành phố cảng Haifa.
Đọc thêm : Toàn cảnh xung đột Trung Đông: Iran tuyên bố có bất ngờ dành cho Mỹ, Israel