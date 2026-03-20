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Đạn chùm Iran phóng về phía Israel

Iran tiếp tục phóng hỏa lực về phía Israel, bao gồm tên lửa mang đầu đạn chùm, trong cuộc tập kích ngày 19/3.
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