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Đạn chùm Iran phóng hỏa lực vào Israel

Iran phóng tên lửa mang đầu đạn chùm trong đợt tấn công vào thành phố Haifa của Israel.
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