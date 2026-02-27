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Đàn châu chấu phủ kín đường ở sa mạc Sahara

Các tài xế tham gia chuyến hành trình xuyên sa mạc Sahara đã bất ngờ khi gặp những đàn châu chấu khổng lồ bay dày đặc, liên tục va vào xe và phủ kín mặt đường.
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