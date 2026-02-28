Du khách gặp cảnh tượng châu chấu xuất hiện như "tận thế" ở sa mạc Sahara

Theo Storyful ngày 26/2, đoạn video do anh Salah Abdelhadi ghi lại cho thấy châu chấu bao trùm toàn bộ tuyến đường và bay quanh phương tiện. Mặt đường gần như bị phủ kín bởi côn trùng, từng đàn châu chấu lớn bay đập vào kính chắn gió ô tô, che khuất tầm nhìn.

Đàn châu chấu phủ kín đường ở sa mạc Sahara (Video: Salah Abdelhadi/Storyful).

Abdelhadi cho biết anh đang tham gia một cuộc rally khởi hành từ Budapest (Hungary), kết thúc tại Bamako (Mali), đã lại cảnh tượng này gần Boujdour.

“Chúng tôi đi qua vài đàn châu chấu rất dày và tình cờ ghi được đàn khủng khiếp nhất”, anh Abdelhadi cho biết.

Trước đó, tờ New York Post cho hay những đàn châu chấu quy mô lớn cũng xuất hiện tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha - điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Đại Tây Dương - và được mô tả như “thảm họa dịch châu chấu”.

Theo đó, các đảo Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria và Fuerteventura bị châu chấu sừng ngắn tràn xuống trong vài ngày, sau khi loài gây hại mùa màng có nguồn gốc từ sa mạc Sahara bị gió và điều kiện thời tiết ẩm, ôn hòa đưa tới.

Bãi biển El Duque ở Tenerife, một trong những hòn đảo bị ảnh hưởng bởi đàn châu chấu (Ảnh: Adobe).

Đảo Lanzarote chịu ảnh hưởng nặng khi côn trùng xuất hiện tại nhiều điểm du lịch như Arrecife, Costa Teguise, Famara, Uga và Tahíche.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bầu trời tối lại vì châu chấu, tạo cảnh tượng “như trong phim”.

Đàn châu chấu đã che kín bầu trời trên quần đảo ở Tây Ban Nha (Video: RTVECanarias).

Dù không đe dọa trực tiếp con người, đàn châu chấu có thể gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, đặc biệt các vườn nho, nếu phát triển thành dịch quy mô lớn như từng xảy ra trước đây.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), châu chấu sa mạc được xem là loài gây hại di cư có sức tàn phá lớn nhất thế giới.

Một đàn rộng khoảng 250 mẫu Anh (101,17ha) - có thể chứa tới 80 triệu cá thể - có khả năng tiêu thụ lượng thực phẩm tương đương nhu cầu của 35.000 người trong một ngày.

Dù không gây nguy hiểm trực tiếp cho con người, đàn châu chấu có thể tàn phá mùa màng nếu bùng phát thành dịch (Ảnh: Adobe).

Quần đảo Canary từng hứng chịu dịch châu chấu nghiêm trọng trong lịch sử.

Năm 1958, châu chấu sa mạc từ châu Phi phá hoại mùa màng tại Tenerife, buộc nhà chức trách phải phun thuốc từ trên không, trong khi người dân dùng lửa, tiếng ồn và bả độc để đối phó. Trước đó 4 năm, một đợt khác đã tàn phá khoảng 10.000ha cây trồng trong khu vực.