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Đàn báo săn hợp lực tấn công linh dương đầu bò

Đoạn video này cho thấy khoảnh khắc hiếm hoi khi báo săn đi săn theo bầy, bởi lẽ đây là loài động vật sống đơn độc.
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