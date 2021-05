Đâm người yêu 12 nhát vì… đòi chia tay

Ngày 11/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Phạm Văn Quý (SN 1999, trú tại xã Chi Khê, Con Cuông, Nghệ An) về tội giết người. Biết Quý vay nặng lãi để đánh bài, người yêu Quý là Hân (SN 2000) can ngăn nhưng không được nên đòi chia tay. Trong cơn giận giữ, Quý dùng dao đâm 12 nhát vào cơ thể người yêu khiến Hân tử vong. Quý bị tuyên phạt tù chung thân