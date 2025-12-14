Video
Đám đông tháo chạy trong vụ nổ súng ở Australia

Nhiều người đã tháo chạy khi vụ nổ súng xảy ra ở bãi biển Australia vào ngày 14/12.
