Đám cưới mùa lũ ở Thanh Hóa gây sốt với 3,5 triệu lượt xem

Hình ảnh cô dâu đi thuyền vào rạp cưới giữa nước lũ ở Thanh Hóa nhanh chóng gây sốt, đạt hơn 3,5 triệu lượt xem.
