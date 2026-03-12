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Đám cháy lớn trên tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Ba Tư

Một video ghi lại hình ảnh một tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Ba Tư ngoài khơi Basra, Iraq ngày 11/3.
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