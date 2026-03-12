Hàng loạt tàu bị tấn công, bốc cháy dữ dội gần eo biển Hormuz

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) hôm nay 12/3 xác nhận một tàu chở hàng ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bị trúng một "vật thể lạ", gây ra đám cháy trên tàu.

Đây là vụ tấn công thứ 6 trong 2 ngày nhằm vào các tàu hoạt động ở Vịnh Ba Tư khi Iran tăng cường các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu, tàu chở hàng và nguồn cung cấp năng lượng trong khu vực.

Vị trí Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Vụ việc xảy ra cách 35 hải lý về phía bắc của Jebel Ali, một thành phố cảng lớn gần Dubai, theo UKMTO, cơ quan hàng hải chịu trách nhiệm về khu vực này.

Cơ quan này cho biết quá trình đánh giá toàn bộ thiệt hại của tàu gặp khó khăn do trời tối, nhưng tất cả thủy thủ đoàn đều an toàn.

Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc và khuyến cáo các tàu thuyền nên thận trọng khi đi qua khu vực này.

Vào tối 11/3, 2 tàu chở dầu nước ngoài cũng bốc cháy dữ dội ở vùng biển Iraq sau cuộc tấn công nghi do Iran thực hiện.

Tàu chở dầu bốc cháy ở Vịnh Ba Tư (Nguồn: RT)

Theo người phát ngôn quân đội Iraq, Trung tướng Saad Maan, một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 38 người khác được cứu sống sau các vụ tấn công vào 2 tàu chở dầu tại cảng al-Faw.

“2 tàu chở dầu đã trở thành nạn nhân của hành động phá hoại… trong vùng biển thuộc lãnh thổ Iraq”, tướng Maan nói với hãng thông tấn Iraq (INA).

Trong khi đó, một quan chức an ninh Iraq giấu tên nói với hãng Reuters rằng các cuộc điều tra ban đầu cho thấy các tàu chở chất nổ của Iran đứng sau các vụ tấn công.

Trước đó, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với hoạt động vận chuyển của các “quốc gia không thân thiện”, nhưng chưa nhận trách nhiệm về vụ việc mới nhất.

Đoạn video do các nhân chứng chia sẻ cho thấy tàu chở dầu bốc cháy ở phía bắc Vịnh Ba Tư, gần cảng Umm Qasr thuộc tỉnh Basra của Iraq. Con tàu chìm trong biển lửa và rò rỉ dầu đang cháy.

Một video khác cũng ghi lại hình ảnh một tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Ba Tư ngoài khơi Basra, Iraq. Các video cho thấy đám cháy lớn bao trùm con tàu.

Đám cháy lớn trên tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Ba Tư (Nguồn: RT)

Vào sáng 11/3, một tàu chở hàng của Thái Lan cũng bốc cháy và thủy thủ đoàn đã được sơ tán sau khi bị tấn công ở eo biển Hormuz. Hai tàu khác cũng bị tấn công cùng ngày.

Iran đã leo thang mạnh mẽ chiến lược tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và mạng lưới giao thông vận tải khắp vùng Vịnh, tấn công các tàu thương mại và nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế Dubai khi máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel phát động các đợt tấn công mới.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 11/3 tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz chiến lược, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

“Eo biển Hormuz đang được lực lượng của chúng tôi giám sát liên tục. Đối thủ của chúng tôi không có quyền đi qua đó, và các cuộc tấn công của chúng tôi sẽ tiếp tục được thực hiện rộng rãi bằng tên lửa và máy bay không người lái”, người phát ngôn IRGC Ebrahim Zolfaghari cho biết.