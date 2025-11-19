Video
Đám cháy lớn nhất trong gần 50 năm tại Nhật Bản

Đám cháy lớn đã thiêu rụi hơn 170 tòa nhà và khiến một người thiệt mạng tại một thành phố ven biển phía nam Nhật Bản.
