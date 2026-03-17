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Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công trực diện

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công trực diện, mặc dù hệ thống phòng thủ C-RAM khai hỏa ngăn chặn nhưng vẫn có UAV đánh trúng mục tiêu.
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