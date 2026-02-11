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Đại sứ Nhóm G4 chúc Tết người dân Việt Nam

Đại sứ các nước Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ đã cùng chơi bóng đá với trẻ em Việt Nam và gửi lời chúc mừng năm mới Bính Ngọ.
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