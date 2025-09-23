Video
Đài Loan: Siêu bão Ragasa gây vỡ hồ cuốn trôi cầu, 260 người mắc kẹt

Siêu bão Ragasa đổ bộ đảo Đài Loan, gây mưa lớn làm vỡ hồ, khiến một thị trấn ở Hoa Liên bị ngập lụt.
