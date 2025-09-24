Video
Đài Loan: 14 người chết do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

Hoàn lưu bão Ragasa đã gây mưa lớn ở đảo Đài Loan, kéo theo sạt lở đất, vỡ hồ khiến ít nhất 14 người tử vong.
