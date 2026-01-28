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Đại gia đình Beckham có mặt tại Pháp

Đại gia đình Beckham nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông khi có mặt tại Pháp để chứng kiến Victoria Beckham nhận giải thưởng đặc biệt.
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