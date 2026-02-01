David Beckham ký hợp đồng 400 triệu USD giữa ồn ào rạn nứt với con trai

Trước những chia sẻ gây tranh cãi của Brooklyn, gia đình Beckham đồng loạt giữ im lặng. Giới quan sát cho rằng đây là chiến lược truyền thông quen thuộc của gia đình nổi tiếng này trong giai đoạn nhạy cảm.

Thay vì phản bác hay đối thoại công khai, họ tập trung vào công việc và xuất hiện cùng nhau tại lễ vinh danh Victoria Beckham tại Pháp hồi trung tuần tháng 1, như một thông điệp khẳng định sự đoàn kết nội bộ.

David Beckham và con trai cả, Brooklyn Beckham (Ảnh: Getty).

Song song đó, David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh. Mới đây, cựu danh thủ người Anh ký hợp đồng độc quyền kéo dài 20 năm với thương hiệu nước hoa Interparfums.

Theo thông báo từ Interparfums, Inc. (Công ty niêm yết trên sàn NASDAQ) thỏa thuận cấp phép toàn cầu này được ký kết với David Beckham và Authentic Brands Group, đơn vị quản lý bản quyền thương hiệu Beckham, và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2028.

Theo các nguồn tin từ báo chí Anh, hợp đồng có giá trị ước tính khoảng 400 triệu USD, tương đương trung bình 20 triệu USD mỗi năm. Interparfums sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc sáng tạo, phát triển, sản xuất và phân phối các dòng nước hoa mang tên David Beckham.

Thỏa thuận được đánh giá là minh chứng cho sức hút bền bỉ của “thương hiệu Beckham”, bất chấp những ồn ào gia đình đang diễn ra.

David Beckham vừa ký hợp đồng 400 triệu USD với một thương hiệu nước hoa (Ảnh: News).

Trong hơn 2 thập kỷ, các sản phẩm nước hoa gắn với tên David Beckham đã mang về doanh thu vượt 1 tỷ USD. Interparfums dự kiến tiếp tục mở rộng thị phần toàn cầu, đồng thời ra mắt mùi hương đặc trưng mới vào cuối năm 2029, với kỳ vọng doanh thu hàng năm vượt mốc 50 triệu USD ngay trong giai đoạn đầu.

Thông tin hợp đồng được công bố trùng thời điểm David và Victoria Beckham cùng các con Romeo, Cruz và Harper xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris. Việc gia đình cùng nhau lộ diện được xem là động thái mang tính biểu tượng trong bối cảnh Brooklyn vắng mặt.

Trên trang cá nhân ngày 1/2, David Beckham tiếp tục gây chú ý khi đăng tải video nấu ăn và tương tác thân thiết với đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay.

Theo Daily Mail, hai người hợp tác để quảng bá sản phẩm hộp cơm Real Home Chef. Video ghi lại cảnh Beckham tự tay chế biến món risotto sò điệp nấm truffle theo công thức do Gordon Ramsay chia sẻ, kèm theo cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai người.

David Beckham được phong tước Hiệp sĩ vào năm ngoái (Ảnh: Getty).

Đoạn video nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn và làm dấy lên nhiều bình luận so sánh với các clip nấu ăn từng được Brooklyn đăng tải trước đó. Một bộ phận cư dân mạng thậm chí cho rằng David Beckham đang “ẩn ý” trêu chọc con trai, trong bối cảnh Brooklyn vừa hứng chỉ trích vì video nấu ăn gây tranh cãi.

Các nguồn tin thân cận cho biết gia đình Beckham vẫn giữ nhịp sinh hoạt và công việc ổn định. “Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Hợp đồng lớn của David, chuyến lưu diễn của Cruz bán hết vé, đĩa đơn mới của Victoria đạt thành tích tốt, trong khi mảng thời trang và mỹ phẩm tiếp tục ghi nhận doanh số tích cực”, nguồn tin chia sẻ.

Theo ước tính của Yahoo, David Beckham hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 550 triệu USD, chủ yếu đến từ sự nghiệp thể thao và các hoạt động kinh doanh. Cùng với Victoria Beckham, anh đã xây dựng thành công “đế chế Beckham” suốt hơn 25 năm qua, đưa gia đình trở thành một trong những thương hiệu quyền lực nhất của giới giải trí và thời trang quốc tế.

Năm ngoái, David Beckham được Vua Charles III phong tước Hiệp sĩ, chính thức trở thành Sir David Beckham, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong sự nghiệp bóng đá và hoạt động từ thiện. Phát biểu tại buổi lễ, anh nhấn mạnh đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào của gia đình.

Thương hiệu Beckham đang đối mặt với cuộc khủng hoảng truyền thông mới khi Brooklyn Beckham công khai rạn nứt nghiêm trọng với gia đình. Lần đầu tiên, vết nứt không đến từ scandal tình ái hay áp lực truyền thông, mà xuất phát từ bên trong chính gia đình từng được xem là bất khả xâm phạm.

Tuy nhiên, sức hút và vị thế của gia đình Beckham dường như không bị sụt giảm. Dữ liệu từ công ty phân tích truyền thông CARMA cũng cho thấy các cuộc thảo luận về thương hiệu Beckham tăng vọt kể từ khi bức tâm thư của Brooklyn được công bố.

“Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng văn hóa của thương hiệu Beckham. Ngay cả trong những thời điểm hỗn loạn, sự chú ý của công chúng vẫn góp phần củng cố vị thế của họ”, chuyên gia truyền thông người Anh Lankeste kết luận.