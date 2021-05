Đại diện Bộ GD&ĐT: "Có dấu hiệu làm thay đổi điểm thi ở Sơn La"

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, qua quá trình tổ công tác Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, công an tỉnh Sơn La, bước đầu cho thấy đã có một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt là ở khâu chấm thi, trong đó, có dấu hiệu can thiệp, làm thay đổi kết quả thi của thí sinh.