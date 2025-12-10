Video
Đại diện báo Dân trí trao quà của bạn đọc tới gia đình bé Minh Khang

Sau khi Dân trí đăng tải hoàn cảnh bé Minh Khang ở Nghệ An sống thoi thóp hơn một năm sau tai nạn, bạn đọc đã chung tay ủng hộ gần 350 triệu đồng.
