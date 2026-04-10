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Đại công trường sân bay Gia Bình sau hơn 7 tháng thi công

Sau 7 tháng triển khai, cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang tăng tốc thi công, hình thành hạ tầng, hướng tới vận hành giai đoạn đầu cuối 2026, phục vụ APEC 2027.
Đọc thêm : Đại công trường xây dựng sân bay Gia Bình sau hơn 7 tháng thi công