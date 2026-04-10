Đại công trường xây dựng sân bay Gia Bình sau hơn 7 tháng thi công

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) với tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.960ha, có tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 1 khoảng 141.000 tỷ đồng, giai đoạn 2 hơn 55.000 tỷ đồng.

Khởi công từ ngày 19/8/2025, đến nay, sau hơn 7 tháng triển khai, dự án đang trong giai đoạn thi công các hạng mục nền móng, từng bước hình thành diện mạo ban đầu trên thực địa.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được bố trí trên địa bàn nhiều xã của tỉnh Bắc Ninh, bao gồm Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, với phạm vi trải rộng trên nhiều khu vực (Ảnh: Google Maps).

Dự án hiện đã hình thành đại công trường thi công quy mô lớn, với nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt trên diện rộng.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cấp cao nhất đối với sân bay dân dụng hiện nay.

Dự kiến, sân bay sẽ có hai đường cất hạ cánh với chiều dài từ 3.500 đến 4.000m, đáp ứng khai thác các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, Airbus A380...

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình phát triển theo hai giai đoạn, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050. Khi hoàn thiện toàn bộ, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trước đó, trong giai đoạn 1 kéo dài đến năm 2030, quy mô khai thác được xác định ở mức khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Để phục vụ lộ trình này, trên công trường hiện nay, các hạng mục nền móng như san lấp, hạ cốt nền và san phẳng mặt bằng đang được các đơn vị thi công triển khai khẩn trương trên diện rộng.

Nhà ga hành khách giai đoạn 1 bố trí phía Đông, công suất 30 triệu khách/năm, đến 2050 mở rộng sang phía Tây, nâng lên 50 triệu khách/năm.

Khu nhà khách VIP đã hoàn thành thi công móng, cọc và đang chuyển sang phần thân.

Nhà ga hàng hóa trước mắt được bố trí ở phía Đông khu sân bay, phục vụ giai đoạn khai thác ban đầu. Về dài hạn đến năm 2050, khu chức năng này tiếp tục được mở rộng cùng hướng để đáp ứng nhu cầu vận chuyển tăng lên.

Bên cạnh đó, quỹ đất phía Nam được giữ lại như một phương án dự phòng, sẵn sàng phát triển thêm nhà ga hàng hóa khi sản lượng khai thác vượt công suất thiết kế.

Hạng mục tháp không lưu đang dần hoàn thiện phần kết cấu chính, tiến gần đến mốc cất nóc trong thời gian tới.

Tại đây, dự án thực hiện thu hồi đất một lần theo toàn bộ quy mô quy hoạch, đồng thời chuyển mục đích sử dụng theo quy định pháp luật. Tổng nhu cầu sử dụng đất 1.884,93ha, trong đó có khoảng 922,25ha là đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên.

Ngoài các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, Bắc Ninh áp dụng cơ chế riêng để bảo đảm quyền lợi người dân và thúc đẩy tiến độ dự án. Theo đó, các hộ đủ điều kiện khi bị thu hồi đất ở có thể được bố trí thêm đất ở có thu tiền, bên cạnh suất tái định cư.

Việc bố trí đất ở bổ sung được tính theo diện tích đất ở bị thu hồi, với mức phân bổ theo từng ngưỡng. Cụ thể, diện tích từ 300m2 đến dưới 600m2 được xem xét thêm tối đa 1 lô; từ 600m2 đến dưới 900m2 tối đa 2 lô; từ 900m2 trở lên tối đa 3 lô. Diện tích mỗi lô giao thêm không vượt quá 100m2.

Hiện tuyến QL17 qua khu vực vẫn chỉ duy trì hai làn xe, chưa đáp ứng nhu cầu kết nối quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, dự án tuyến đường nối Sân bay Gia Bình với Hà Nội được triển khai theo cơ chế khẩn cấp.

Tuyến này dự kiến mở mới khoảng 7km, đồng thời cải tạo hơn 6,5km các đoạn trùng với hạ tầng hiện hữu, mở rộng lên mặt cắt 120m. Tổng diện tích đất sử dụng gần 290ha.

QL38 là tuyến hiện hữu đóng vai trò kết nối các cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Hà Nội - Hải Phòng với sân bay Gia Bình. Theo quy hoạch, dự án bổ sung đoạn tuyến mới dài khoảng 7km, quy mô mặt cắt 120m, nối từ địa phận Bắc Ninh đến nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và Hà Nội - Thái Nguyên (Vành đai 3).

Dự án đồng thời mở rộng 6,55km đoạn trùng với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên quy mô 120m, kết nối với đường dẫn cầu Tứ Liên, đồng thời xây dựng hai nhánh rẽ trực tiếp, mỗi nhánh 3 làn xe, rộng 14m, dài khoảng 2,5km, tăng khả năng kết nối khu vực sân bay Gia Bình.

Sân bay Gia Bình được kỳ vọng sẽ tái định hình cấu trúc hạ tầng hàng không khu vực phía Bắc, qua đó phân bổ lại áp lực khai thác cho Nội Bài và gia tăng năng lực hấp thụ vận tải của vùng Thủ đô.

Từ đó đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoạt động an ninh quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.