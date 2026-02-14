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Đặc nhiệm SSG tinh nhuệ của quân đội Pakistan

Đơn vị SSG tinh nhuệ của quân đội Pakistan xứng đáng có vị trí cao trong nhóm 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới.
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