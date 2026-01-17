Video
video cùng chuyên mục

Đặc nhiệm MARCOS tinh nhuệ của Hải quân Ấn Độ

Đặc nhiệm MARCOS của Hải quân Ấn Độ, sánh vai cùng các lực lượng NAVY SEAL (Mỹ), SAS (Anh) hay Spetnaz (Nga) trong bảng xếp hạng Top lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới.
Đọc thêm : Đặc nhiệm MARCOS: "Cá sấu" thép của Hải quân Ấn Độ