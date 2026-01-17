Đặc nhiệm MARCOS: "Cá sấu" thép của Hải quân Ấn Độ

Các chiến đấu viên thuộc Lực lượng Đặc nhiệm MARCOS của Hải quân Ấn Độ (Ảnh: WION).

Trong danh sách các lực lượng đặc nhiệm hàng đầu thế giới, bên cạnh những cái tên lừng lẫy như Navy SEAL (Mỹ), SAS (Anh Quốc) hay Spetsnaz (Nga), có một đơn vị đến từ Ấn Độ đã âm thầm khẳng định vị thế của mình qua hàng thập kỷ hoạt động, đó là đặc nhiệm MARCOS của Hải quân Ấn Độ.

Với biệt danh "Magarmach" (Cá sấu) hay "Dadhiwala Fauj" (Đội quân có râu), MARCOS được công nhận là một trong những lực lượng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ nhất châu Á, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ cả trên biển lẫn những đỉnh núi tuyết trên dãy Himalaya.

Đặc nhiệm MARCOS của Hải quân Ấn Độ, sánh vai cùng các lực lượng NAVY SEAL (Mỹ), SAS (Anh) hay Spetnaz (Nga) trong bảng xếp hạng Top lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới (Video: Data Pride).

Đặc nhiệm “đa năng” của Ấn Độ

Đội đặc nhiệm MARCOS được thành lập vào tháng 2/1987 và nằm dưới sự chỉ huy của Bộ tư lệnh Hải quân Ấn Độ. Lực lượng này được thành lập với mục tiêu ban đầu là tạo ra một đơn vị có khả năng thực hiện các hoạt động tác chiến đặc biệt trên biển, bao gồm chống khủng bố hàng hải, trinh sát, và tấn công đổ bộ… Đây là yêu cầu rất quan trọng với quốc gia có đường bờ biển dài tới hơn 7.500km như Ấn Độ.

Ban đầu, lực lượng đặc nhiệm có tên gọi Indian Marine Special Force (IMSF), nhưng sau khi chứng minh khả năng chiến đấu trong Chiến dịch Pawan tại Sri Lanka năm 1991, đơn vị được đổi tên thành Marine Commandos (MARCOS) như ngày nay.

Theo The Times of India, MARCOS có nhiều điểm đặc biệt, trong đó đây là đơn vị chỉ tuyển các ứng viên là quân nhân đang tại ngũ có tối thiểu 2 năm trong biên chế Hải quân Ấn Độ. Đây là yếu tố quan trọng, thể hiện chính qua tên gọi của lực lượng này là môi trường tác chiến hải quân. Các ứng viên (dưới 25 tuổi), vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về thể lực và tâm lý chuyên sâu.

Do là lực lượng đặc nhiệm, hoạt động tuyển chọn và huấn luyện các thành viên MARCOS được giữ kín. Tuy nhiên, nhiều thông tin về quá trình này đã được Hindustan Times tiết lộ, tỷ lệ các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển chỉ vào khoảng 15-20%. Con số này còn tiếp tục giảm mạnh trong quá trình huấn luyện chuyên sâu kéo dài 2 năm sau đó.

Báo chí Ấn Độ thường mô tả quá trình huấn luyện MARCOS là “một trong những khóa khó nhất châu Á”. Thời gian đào tạo có thể dao động tùy khóa, nhưng thông thường gồm 3 giai đoạn chính: huấn luyện cơ bản, huấn luyện chuyên ngành và huấn luyện liên quân - liên binh chủng.

Các ứng viên được thử thách rèn luyện thể lực và tác chiến bộ binh cường độ cao trong vòng 6 tháng. Giai đoạn này loại bỏ thêm một tỷ lệ học viên không nhỏ.

Những ứng viên vượt qua tiếp tục giai đoạn huấn luyện tác chiến chuyên sâu và trong môi trường đặc biệt. Đây chính là giai đoạn giúp các thành viên MARCOS có khả năng chiến đấu đa năng. Họ có thể lập tức chuyển từ nhiệm vụ thuần hải quân sang chống khủng bố trên đất liền.

Ngoài ra, các ứng viên cũng được tham gia các lớp huấn luyện chung cùng các đơn vị đặc nhiệm hàng đầu thế giới như đặc nhiệm hải quân Mỹ (US Navy SEAL), đặc nhiệm Anh (SBS) cũng như một số lực lượng đặc nhiệm hải quân khác tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương để nâng cao trình độ và khả năng phối hợp chiến đấu đặc biệt.

Tạp chí quân sự Jane's Defence Weekly tiết lộ, do yêu cầu tác chiến đặc biệt, giống như nhiều lực lượng đặc nhiệm khác, trang bị của các thành viên MARCOS khá đa dạng và được thay đổi để phù hợp điều kiện chiến đấu. Tuy nhiên, trang bị cơ bản của mỗi thành viên đặc nhiệm Ấn Độ nhấn mạnh vào tính cơ động cao, hỏa lực áp chế và được tối ưu hóa cho từng người lính.

Chiến công từ Sri Lanka, Maldives đến Mumbai và Vịnh Aden

Một trong những hoạt động gây được tiếng vang lớn và cũng là yếu tố “khai sinh” ra tên gọi MARCOS là trong chiến dịch hỗ trợ chính phủ Sri Lanka chống LTTE (Những con Hổ giải phóng Tamil) giai đoạn 1987-1990.

Các nhóm MARCOS đã tổ chức các đợt đột kích đêm hiệu quả nhằm vào căn cứ của LTTE, giải cứu con tin bị bắt cóc, trinh sát bờ biển và ngăn chặn tiếp tế đường biển. Chiến dịch này đã chứng minh năng lực tác chiến của đơn vị đặc nhiệm non trẻ của Ấn Độ.

Trong chiến tranh Kargil năm 1999, MARCOS tham gia một số nhiệm vụ trinh sát và hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng sơn cước của Ấn Độ trên địa hình cao. Báo chí Ấn Độ mô tả lực lượng này đã phối hợp chặt chẽ với Lục quân, khai thác kỹ năng bắn tỉa, chỉ thị mục tiêu.

Ở Jammu & Kashmir, MARCOS từng triển khai đơn vị chuyên trách hoạt động quanh hồ Wular, sông Jhelum – khu vực có nhiều tuyến vận chuyển vũ khí. Nhiệm vụ ở đây mang tính chống nổi dậy và chống xâm nhập theo cả đường sông lẫn đường bộ.

Lực lượng Đặc nhiệm MARCOS của Hải quân Ấn Độ được đánh giá rất cao (Ảnh: WION).

Một trong những hoạt động quân sự nổi tiếng khác của đặc nhiệm MARCOS là tham gia hoạt động chống khủng bố tại Mumbai năm 2008. Theo The Times of India, đặc nhiệm MARCOS là lực lượng đặc nhiệm đầu tiên của Ấn Độ phản ứng tại khu vực bến cảng, truy tìm dấu vết đường xâm nhập, hỗ trợ phong tỏa khu vực và phối hợp với cảnh sát, sau đó là Lực lượng Vệ binh quốc gia Ấn Độ trong chiến dịch phản công.

Trong giao tranh, ít nhất 2 chiến đấu viên thiệt mạng, nhưng MARCOS đã tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố và giúp khẳng định vai trò của đơn vị đặc nhiệm này trong mắt công chúng và quốc tế.

Gần đây, các nhóm đặc nhiệm MARCOS thường xuyên tham gia các hoạt động chống cướp biển tại Vịnh Aden và Ấn Độ Dương.

Theo đánh giá của Tạp chí Business Insider, MARCOS thường xuyên được xếp vào Top 10 lực lượng đặc nhiệm hàng đầu thế giới dựa trên các yếu tố: tiêu chuẩn tuyển chọn và huấn luyện thuộc nhóm khắc nghiệt, với tỷ lệ rơi rụng ứng viên rất cao; khả năng thực hiện nhiệm vụ rộng: từ thuần hải quân (đánh tàu, cảng, giàn khoan, bờ biển) đến chống khủng bố đô thị, giải cứu con tin, trinh sát đặc biệt sâu trong đất liền và khả năng chiến đấu đã được chứng minh trong thực chiến.