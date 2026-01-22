Video
Đặc nhiệm KSK: “Lưỡi dao găm bí mật” của quân đội Đức

Đơn vị KSK của quân đội Đức đứng thứ 8 trong Top 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới.
