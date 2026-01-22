Đặc nhiệm KSK của Đức (Ảnh: Bundeswehr Karriere).

Được thành lập vào năm 1996, đơn vị đặc nhiệm KSK của quân đội Đức (Bundeswehr) ra đời từ nhu cầu độc lập trong các chiến dịch giải cứu con tin sau những kinh nghiệm phụ thuộc vào đặc nhiệm đồng minh tại Rwanda và Balkan.

Đơn vị này, với khoảng 1.400-1.500 thành viên và trụ sở tại Calw, bang Baden-Württemberg, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ chiến lược như giải cứu công dân Đức ở nước ngoài, chống khủng bố ngoài lãnh thổ, trinh sát đặc biệt và tấn công mục tiêu giá trị cao trong đội hình NATO.

Đặc nhiệm KSK: “Lưỡi dao găm bí mật” của quân đội Đức (Video: Millitary Channel).

Tuyển chọn "tinh hoa của tinh hoa"

Theo Deutsche Welle, tiêu chuẩn tuyển chọn ứng viên cho KSK cực kỳ khắt khe. Ứng viên phải là quân nhân chuyên nghiệp hoặc sĩ quan Bundeswehr, đã hoàn thành huấn luyện cơ bản, có kinh nghiệm trong các đơn vị nhảy dù, sơn cước hoặc cơ giới, sức khỏe tốt và lý lịch trong sạch. Từ năm 2021, phụ nữ cũng có thể nộp đơn dự tuyển, dù con số rất ít và chưa được công bố rộng rãi.

Quy trình tuyển chọn (Eignungsfeststellungsverfahren - EFV) kéo dài 3 tháng, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (EFV I) kéo dài 1 tuần, bao gồm kiểm tra tâm lý và thể lực nghiêm ngặt. Tỷ lệ đỗ giai đoạn này chỉ khoảng 1/3, với đa số thất bại do sức ép tâm lý. Theo Der Spiegel, tỷ lệ ứng viên không vượt qua giai đoạn này có thể lên tới 70-80%.

Giai đoạn 2 (EFV II) là bài tập sức bền kéo dài nhiều ngày trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt tại Rừng Đen, với thiếu ngủ, thiếu ăn, hành quân 90 giờ và mang tải trọng lên đến 60kg. Tỷ lệ vượt qua giai đoạn này chỉ khoảng 8-10%.

Sau khi vượt qua tuyển chọn, ứng viên bắt đầu huấn luyện kỹ năng đặc nhiệm chuyên sâu, bao gồm chiến thuật tổ nhỏ, sinh tồn, thoát ly, nhảy dù HALO/HAHO, lặn chiến đấu, cận chiến, y tế chiến trường, phá nổ, bắn tỉa và chống khủng bố.

Quá trình huấn luyện chính thức kéo dài 2-3 năm, với khoảng 20 khóa học tại 17 trường quốc tế, bao quát các môi trường đa dạng từ sa mạc, rừng rậm, vùng cực băng giá đến núi cao và đô thị. KSK thường xuyên hợp tác huấn luyện với các đơn vị đặc nhiệm hàng đầu thế giới như SAS (Anh) và Delta Force (Mỹ).

Các chiến đấu viên thuộc đơn vị đặc nhiệm KSK của quân đội Đức (Ảnh: XY).

Trang bị vũ khí hiện đại theo chuẩn NATO

Thành viên KSK được trang bị nhiều khí tài và vũ khí nổi tiếng của Đức, không chỉ là phiên bản tiêu chuẩn mà còn được tùy biến riêng.

Theo Süddeutsche Zeitung, thành viên KSK có thể tùy chọn các loại súng trường tấn công hiện đại như HK G36 (các phiên bản đặc nhiệm), HK416 A7 (được quân đội Đức định danh là G95/G95K dành cho lực lượng đặc biệt), HK417 (cỡ đạn 7,62mm chuẩn NATO) khi cần hỏa lực mạnh hơn. Ngoài ra, tùy theo nhiệm vụ, binh sĩ đặc nhiệm có thể lựa chọn các loại súng tiểu liên cực nhanh, nhỏ gọn hay súng bắn tỉa đặc biệt.

Mỗi người lính KSK cũng được trang bị hệ thống giáp và trang bị hỗ trợ chiến đấu hiện đại, tinh gọn theo chuẩn NATO, có thể triển khai nhanh chóng qua các đơn vị cơ giới hoặc không vận.

Đặc nhiệm KSK của Đức được trang bị vũ khí hiện đại nhất NATO (Ảnh: Bundeswehr).

Dấu ấn từ Balkan, Afghanistan đến Mali

KSK đã tham gia nhiều hoạt động quân sự quan trọng trên toàn cầu. Năm 1998, đơn vị thực hiện sứ mệnh đầu tiên là bắt tội phạm chiến tranh Milorad Krnojelac ở Bosnia.

Tại Balkans, KSK hoạt động ở Kosovo và Bosnia chống khủng bố. Từ năm 2001, họ triển khai ở Afghanistan dưới Chiến dịch Tự do Bền vững (OEF) và Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF), thực hiện các chiến dịch đột kích Al-Qaeda.

Các sứ mệnh khác bao gồm Congo, Somalia (cứu con tin), Niger (chống khủng bố Sahel), chống cướp biển và hỗ trợ sơ tán công dân Đức. Tất cả hoạt động đều cần phê duyệt từ Quốc hội Đức và thường được giữ bí mật.

Dù các thông tin về hoạt động tác chiến của KSK không được công bố rộng rãi, lực lượng đặc nhiệm này luôn được đánh giá cao về trình độ chuyên nghiệp.

Sau nhiều lần cải tổ, KSK được Bundeswehr giữ lại như đơn vị cấp chiến lược trong xử lý khủng hoảng ở ngoài lãnh thổ và tham gia chiến dịch NATO/EU.

KSK đại diện cho mô hình đặc nhiệm NATO kiểu Đức: âm thầm, kỷ luật, kỹ thuật cao và giàu kinh nghiệm chiến trường, thích nghi với môi trường an ninh mới trong bối cảnh Đức thận trọng với sức mạnh quân sự.