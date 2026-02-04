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Đặc nhiệm Canada xếp thứ 8 trong Top 10 lực lượng xuất sắc nhất thế giới

Đơn vị JTF2 của Canada xếp thứ 8 trong Top 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới.
Đọc thêm : Hé lộ về đơn vị đặc nhiệm JTF 2 của Canada: "Im lặng nhưng chết người"