Joint Task Force 2 (JTF 2) của Canada đứng thứ 8 trong Top 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới (Ảnh: TWZ).

Với phương châm hoạt động kín đáo, ít hình ảnh công khai nhưng hiệu quả tác chiến cao, JTF 2 được giới chuyên gia quân sự đánh giá là một trong những lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của khối NATO, đặc biệt trong lĩnh vực chống khủng bố.

Họ xếp thứ 8 trong danh sách Top 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới do Military News Today bình chọn.

Thành lập năm 1993, JTF 2 là đơn vị chiến lược trực thuộc Bộ tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Canada (CANSOFCOM). Nhiệm vụ chính của họ bao gồm chống khủng bố trong và ngoài lãnh thổ, trinh sát đặc biệt, hành động trực tiếp, bảo vệ nhân vật quan trọng và hỗ trợ các chiến dịch liên minh.

Do tính chất bí mật của các hoạt động, thông tin về JTF 2 rất hạn chế. Những gì truyền thông biết được thường đến từ các báo cáo nội bộ, phiên điều trần quốc hội hoặc hồi ức của cựu binh.

Từ các nhiệm vụ giải cứu con tin đến kỷ lục bắn tỉa xa nhất lịch sử quân sự, JTF 2 đã chứng minh rằng những chiến binh đáng sợ nhất đôi khi là những người ít được biết đến nhất.

Đơn vị JTF2 của Canada chiếm vị trí khá cao trong Top 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới (Video: MILITARY CHANNEL).

Tuyển chọn khắc nghiệt, huấn luyện tinh nhuệ

JTF 2 chủ yếu tuyển chọn ứng viên từ quân nhân đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Canada, bao gồm cả binh sĩ thường trực và dự bị. Tiền thân của JTF 2 là một đơn vị cảnh sát chống khủng bố với khẩu hiệu: "Facta non verba - Hành động, không lời nói".

Tiêu chuẩn tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt. Ứng viên phải có ít nhất 2-3 năm phục vụ, có giấy xác nhận từ chỉ huy đơn vị, đạt chuẩn an ninh, kiểm tra y tế và đã huấn luyện nhảy dù hoặc sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ đặc biệt. Tỷ lệ ứng viên bị loại trong giai đoạn sàng lọc ban đầu rất cao, có thể lên tới 70% hoặc hơn, theo chia sẻ của các cựu binh với CBC News và The Globe and Mail.

Những ứng viên vượt qua vòng đầu sẽ trải qua giai đoạn 2 kéo dài 7 ngày tại Dwyer Hill, kiểm tra sức bền thể chất và tinh thần dưới điều kiện chiến thuật khắc nghiệt. Sau khi vượt qua tuyển chọn, quá trình huấn luyện chính thức kéo dài từ 7 tháng đến vài năm, tùy theo vị trí tác chiến.

JTF 2 đặc biệt chú trọng tác chiến đô thị và chống khủng bố, với phần huấn luyện cận chiến rất nặng và phức tạp.

JTF 2 cũng thường xuyên tham gia trao đổi và diễn tập chung với các lực lượng đặc nhiệm nổi tiếng thế giới như Delta Force, Navy SEALs (Mỹ), SAS, SBS (Anh) hay KSK (Đức), nhằm chuẩn hóa quy trình tác chiến và nâng cao khả năng phối hợp trong các chiến dịch liên minh.

Trang bị hỗn hợp "chuẩn NATO"

JTF 2 sử dụng các vũ khí và phương tiện hiện đại, linh hoạt cho đa nhiệm vụ. Vũ khí cá nhân bao gồm súng trường Colt Canada C7/C8/C8SFW, SIG Sauer MCX, súng ngắn SIG Sauer P226/P320, súng tiểu liên Heckler & Koch MP5, FN P90, súng ngắn Remington 870/Benelli M3, súng máy FN Minimi C9A1. Vũ khí được tùy chỉnh với kính ngắm, đèn laser, giảm thanh, phù hợp cho tác chiến tầm gần, trinh sát và chống khủng bố.

Đặc nhiệm Canada đứng thứ 8 trong Top 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới (Ảnh: Cover Drop).

Về súng bắn tỉa, họ sử dụng Accuracy International AWP, C14 Timberwolf, McMillan TAC-50 (từng lập kỷ lục bắn tỉa) và Barrett M82.

Ngoài ra, JTF 2 còn được trang bị súng phóng lựu M203, tên lửa chống tăng Rafael Spike-LR, Carl Gustaf M4 và nhiều loại trang bị bảo vệ, hỗ trợ chiến đấu hiện đại theo chuẩn NATO.

Để đáp ứng yêu cầu tác chiến đa miền, JTF 2 sử dụng các loại xe bọc thép HMMWV phiên bản đặc nhiệm, DAGOR và trong tương lai là mẫu xe chiến đấu đa dụng JLTV.

Danh tiếng trong hoạt động chống khủng bố

Vì lý do bảo mật, JTF 2 hiếm khi được nêu đích danh trong thông cáo. Tuy nhiên, qua nhiều nguồn chính thống, có thể điểm lại một số hoạt động nổi bật của lực lượng này.

Năm 1994, đơn vị từng suýt tham gia Chiến dịch Freedom 55 giải cứu 55 con tin ở Bosnia. Tại Haiti giai đoạn 1996-2004, JTF 2 tham gia huấn luyện cảnh sát vũ trang địa phương và chống buôn lậu vũ khí.

Trong chiến dịch chống khủng bố toàn cầu do Mỹ phát động, khoảng 40 thành viên JTF 2 đã triển khai đến Afghanistan (2001-2002) và tham gia nhiều hoạt động tác chiến bí mật. Họ tiếp tục ở Afghanistan đến năm 2021 và hỗ trợ hoạt động sơ tán lực lượng quốc tế khỏi Kabul.

Một điểm nhấn đặc biệt là vào năm 2017, một tay súng tỉa JTF 2 đã lập kỷ lục thế giới khi bắn hạ mục tiêu khủng bố ở cự ly 3.540m bằng súng bắn tỉa TAC-50. JTF 2 cũng tham gia nhiều hoạt động bí mật khác, nhưng do tính nhạy cảm, những nhiệm vụ này hầu như không được chi tiết hóa trên báo chí, mà chỉ được biết tới qua các đoạn mô tả ngắn trong báo cáo đệ trình Quốc hội Canada về hoạt động quân sự ở nước ngoài.

JTF 2 đại diện cho triết lý "im lặng nhưng chết người" trong thế giới lực lượng đặc biệt. Từ những ngày đầu kế thừa nhiệm vụ từ cảnh sát, JTF 2 đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị chống khủng bố và tác chiến đặc biệt được kính nể nhất thế giới.