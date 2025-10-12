Video
video cùng chuyên mục

Đá lở kinh hoàng tại điểm du lịch nổi tiếng Trung Quốc

Một trận đá lở kinh hoàng đã xảy ra tại hẻm núi Toàn Phố, thuộc núi Vân Đài (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Đây là điểm du lịch nổi tiếng và thu hút rất đông khách tham quan.
