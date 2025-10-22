Video
Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy nắm tay vợ trước khi ngồi tù

Video được công bố cho thấy cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và vợ nắm tay nhau khi đi bộ đến chiếc xe sẽ đưa ông đến nhà tù ở Paris.
