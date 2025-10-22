Ngày đầu tiên ngồi tù của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rời khỏi nhà trước khi bị đưa đến nhà tù ở Paris ngày 21/10 (Ảnh: Reuters).

"Ông ấy đã tập thể dục và bắt đầu viết sách", luật sư Jean-Michel Darrois của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói với kênh truyền hình BFMTV hôm 21/10.

Theo kênh này, ông Sarkozy bị giam trong một phòng giam rộng 9m2.

"Tiếng ồn vang lên liên tục", luật sư của ông Sarkozy nói thêm.

Ông Darrois cho biết cựu Tổng thống Pháp đã có một cuộc gặp với vợ.

"Ngày đầu tiên trong tù thật kinh khủng, nhưng ông ấy đã vượt qua được", luật sư nói thêm.

Trước đó, một video được công bố cho thấy cựu Tổng thống Sarkozy và vợ nắm tay nhau khi đi bộ đến chiếc xe sẽ đưa ông đến nhà tù ở Paris.

Một đám đông ủng hộ đã vỗ tay và hô vang "Nicolas, Nicolas" khi ông Sarkozy ôm vợ và lên chiếc xe màu đen.

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy nắm tay vợ trước khi lên xe tới nhà tù (Nguồn: RT)

Cựu Tổng thống Pháp đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội X vào cuối ngày 21/10, khẳng định vụ kiện chống lại ông đã được khởi tố dựa trên một tài liệu giả mạo và cam kết "sẽ tiếp tục vạch trần vụ bê bối pháp lý này".

Hôm 21/10, ông Sarkozy, người từng giữ chức tổng Thống Pháp giai đoạn 2007-2012, đã bị đưa vào nhà tù La Sante ở Paris để thụ án 5 năm tù.

Một tòa án ở Paris hồi tháng 9 đã tuyên án ông Sarkozy 5 năm tù giam trong vụ điều tra cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp từ chính quyền của cố lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi để tranh cử.

Theo phán quyết, ông Sarkozy tham gia vào vụ việc từ năm 2005 đến 2007 nhằm nhận tiền từ Libya để đổi lấy ưu đãi ngoại giao, giúp ông vận động tranh cử tổng thống năm 2007.

Với phán quyết này, ông Sarkozy, 70 tuổi, trở thành cựu Tổng thống Pháp đầu tiên bị kết tội nhận tiền nước ngoài để giành chiến thắng trong bầu cử.

Ông Sarkozy đắc cử tổng thống năm 2007 nhưng thất bại trong cuộc tái tranh cử năm 2012. Ông bác bỏ mọi cáo buộc trong suốt 3 tháng xét xử cùng 11 đồng bị cáo, trong đó có 3 cựu bộ trưởng.

Vụ xét xử đã hé lộ các kênh ngoại giao ngầm giữa Pháp và Libya trong những năm 2000, khi ông Gadhafi tìm cách khôi phục quan hệ với phương Tây.

Ông Sarkozy nhiều lần phủ nhận, gọi các cáo buộc là “âm mưu chính trị” dựa trên bằng chứng giả mạo. Ông cho rằng việc bị tố cáo là hành động trả đũa cho lời kêu gọi lật đổ ông Gadhafi mà ông đưa ra năm 2011, khi Pháp nằm trong nhóm các nước phương Tây đầu tiên ủng hộ can thiệp quân sự vào Libya giữa làn sóng Mùa xuân Ả rập.

Vào tháng 6, ông Sarkozy đã bị tước Huân chương Bắc đẩu Bội tinh, phần thưởng cao quý nhất của Pháp, sau khi bị kết tội trong một vụ án khác.

Năm 2021, ông bị kết án tham nhũng và mua chuộc khi tìm cách hối lộ một thẩm phán để lấy thông tin trong một hồ sơ pháp lý có liên quan. Ông nhận án quản thúc tại gia một năm với vòng đeo điện tử, nhưng được phóng thích có điều kiện vào tháng 5 nhờ yếu tố tuổi tác, sau khi mới đeo vòng giám sát hơn 3 tháng.

Trong một vụ án khác, ông Sarkozy cũng đã bị kết tội vi phạm luật tài trợ tranh cử trong chiến dịch tái tranh cử thất bại năm 2012. Ông bị cáo buộc đã chi tiêu gấp đôi mức hợp pháp và nhận án một năm tù, trong đó 6 tháng được hưởng án treo. Ông Sarkozy phủ nhận cáo buộc này và đã kháng án lên cơ quan xét xử cao nhất của Pháp, nhưng chưa có phán quyết cuối cùng.