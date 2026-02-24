Ở tuổi 60, ông Chuando Tan vẫn gây chú ý trên mạng xã hội nhờ cơ thể săn chắc. Cựu người mẫu tiết lộ hành trình hàng chục năm duy trì chế độ ăn tối giản và tập luyện thực tế.