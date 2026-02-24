"Ông ngoại" 60 tuổi gây sốt mạng với ngoại hình trẻ khó tin

Ngoại hình trẻ trung và sự thật phía sau

Sinh ngày 3/3/1966, cựu người mẫu Chuando Tan sở hữu hơn 1,7 triệu người theo dõi trên Instagram và hàng trăm nghìn người trên các mạng xã hội khác. Dù thường xuyên được nhắc tới như hình mẫu “không tuổi”, ông cho rằng việc bước sang tuổi 60 đơn giản chỉ là một sinh nhật nữa.

“Người ta thường làm quá lên chuyện bước sang tuổi 60. Với tôi, đó chỉ là thêm một tuổi”, ông chia sẻ.

Ngoại hình trẻ trung của ông Chuando Tan (Ảnh: Instagram nhân vật).

Hình ảnh cơ thể săn chắc cùng vẻ ngoài trẻ hơn tuổi khiến Chuando Tan trở thành hiện tượng mạng suốt nhiều năm. Tuy nhiên, chính ông thừa nhận cơ thể vẫn chịu tác động của thời gian.

Ông cho biết ở độ tuổi này, cảm giác năng lượng suy giảm là điều rõ ràng. Nếu không chủ động duy trì vận động và thói quen sống lành mạnh, cơ thể có thể “buông xuôi” rất nhanh.

Vì vậy, với ông, việc duy trì sức sống trở thành yếu tố cốt lõi để duy trì sức khỏe khi lão hóa.

Hành trình này là kết quả của nhiều thập kỷ kỷ luật, bắt đầu từ tuổi 20 khi ông bước vào nghề người mẫu và tập luyện nghiêm túc sau thời gian nghĩa vụ quân sự.

Vẻ ngoài khỏe mạnh, săn chắc giúp ông Tan gây ấn tượng (Ảnh: Instagram nhân vật).

Ba yếu tố then chốt

Chuando Tan cho rằng bí quyết của mình xoay quanh ba yếu tố: Chế độ ăn, vận động và cách nhìn nhận cuộc sống.

Trong tập luyện, Chuando Tan theo đuổi cách tiếp cận thực dụng. Mục tiêu lý tưởng là 5 buổi mỗi tuần với các bài compound (bài tập đa khớp) như tập đùi, nâng tạ, đẩy tạ, kéo xà và cardio (bài tập làm tăng nhịp tim) đi bộ trên máy chạy.

Tuy nhiên trên thực tế, ông duy trì khoảng 3 buổi, mỗi buổi tối đa 90 phút.

Ở tuổi này, ông cảnh báo việc nâng tạ quá nặng để “chứng tỏ bản thân” có thể gây hại cho khớp. Thay vào đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh thân dưới.

“Khi bạn không thể đi lại, mọi thứ sẽ đi xuống rất nhanh”, ông nói.

Cựu người mẫu 60 tuổi gây sốt với vẻ ngoài trẻ trung (Video: Instagram nhân vật).

Trái với suy nghĩ phổ biến, ông không phải người tập gym (thể hình) liên tục. Có những giai đoạn kéo dài vài tháng ông gần như không đến phòng tập, chỉ duy trì cardio nhẹ và các chuyển động cơ bản.

Tuy nhiên, chế độ ăn là nguyên tắc không thể phá vỡ. Ông ưu tiên thực phẩm nguyên bản, ít chế biến như ức gà, rau nguyên củ, thay vì món nhiều gia vị hoặc thực phẩm chế biến sẵn.

Ông Chuando Tan sở hữu hình thể săn chắc do duy trì chế độ tập luyện đều đặn từ những năm 20 tuổi (Ảnh: Instagram nhân vật).

Việc nấu ăn tại nhà được giữ tối giản khi ông cho nguyên liệu vào nồi cơm điện, dùng rất ít dầu và chủ yếu là dầu ô liu nguyên chất.

Chuando Tan thậm chí có thể uống một ngụm dầu ô liu và thường kết hợp cùng trứng luộc. Những thực phẩm xuất hiện hằng ngày trong khẩu phần của ông gồm mật ong, việt quất, tỏi và hành - nhóm giàu chất chống oxy hóa và chống viêm. Sầu riêng là món ông yêu thích, nhưng cũng được kiểm soát lượng.

Theo ông, chính những thói quen ăn uống bền bỉ đã tạo nên nền tảng sức khỏe hiện tại.

Ở tuổi "về hưu", ông Chuando Tan vẫn dành thời gian cho công việc nhiếp ảnh và tập luyện đều đặn (Ảnh: Intagram nhân vật).

Tuổi 60: Chậm lại nhưng không dừng

Trong chia sẻ đầu năm nay, ông Chuando Tan nói nửa đùa nửa thật rằng mình đang “nghỉ hưu”. Ông muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống lành mạnh, làm những điều mình thích thay vì chạy theo cơ hội.

Nhiếp ảnh - công việc làm nên tên tuổi - hiện được ông lựa chọn kỹ lưỡng. Nếu có dự án phù hợp, ông vẫn tham gia, nhưng không còn nhận mọi lời mời.

Năm 2023, ông phát hành cuốn sách ảnh bằng tiếng Trung mang thông điệp rằng trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng phải chiến thắng. Ông cho biết đang chuẩn bị một dự án sáng tạo mới.

Phong cách trẻ trung của ông Chuando Tan khiến nhiều người bất ngờ khi biết số tuổi thật của ông (Ảnh: Instagram nhân vật).

Bên cạnh đó, Chuando Tan quan tâm tới Hyrox (kết hợp giữa chạy bộ và các bài tập chức năng) đang phổ biến trong giới trẻ. Dù còn e ngại việc tham gia cộng đồng mới, ông muốn thử sức như một bài kiểm tra cá nhân về sức bền thay vì cạnh tranh.

Hiện tượng mạng khiến mỗi cột mốc tuổi của Chuando Tan đều trở thành chủ đề chú ý. Ông thừa nhận việc giữ ngoại hình là quan trọng, nhưng sức sống mới là mục tiêu dài hạn.

Chia sẻ với báo The Straits Times ngày đầu năm mới, Chuando Tan cho biết ông không cố chứng minh mình trẻ hơn tuổi. Thay vào đó, ông tập trung vào việc sống đủ năng lượng để tiếp tục sáng tạo, vận động và duy trì nhịp sống khiến mình hài lòng.