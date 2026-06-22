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Cựu nam sinh Bách Khoa nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc

Sau gần 3 tháng điều trị tích cực, Trần Đình Khang đã được xuất viện về nhà tập phục hồi chức năng.
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