Video
Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết giữa phố

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy đã bị bắn trên đường phố Lviv, khiến ông thiệt mạng.
