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Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bước vào phòng xét xử

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bước nặng nề đến phòng xét xử ngày 20/5/
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