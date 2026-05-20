Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối 2 luật sư bào chữa

Sáng 20/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Đúng 8h, các bị cáo bị tạm giam được dẫn giải đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Trong vụ án này, có 4 bị cáo bị tạm giam, 6 người được tại ngoại, trong đó có bà Kim Tiến.

8h20, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Sau khi qua khu vực kiểm tra an ninh, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bước vào phòng xét xử tại tầng 3 Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 6 ngày với HĐXX gồm 5 người do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm Chủ tọa.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử gồm 5 người.

Trong vụ án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) hầu tòa về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Có 6 người khác bị truy tố cùng tội danh trên gồm: Nguyễn Kim Trung (SN 1960), cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Trần Văn Sinh (SN 1974), cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế;

Đào Xuân Sinh (SN 1976), cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT; Nguyễn Doãn Tú (SN 1963), cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị; Lê Văn Cư (SN 1963), cựu Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Hoàng Xuân Hiệp (SN 1978), Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng.

Tại phần khai báo lý lịch, bà Tiến cho biết là Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ, hiện là hưu trí, từng làm Bộ trưởng Y tế. Bà bị bắt tạm giam từ 16/7/2025 đến 13/2 rồi sau đó được tại ngoại.

Theo thông báo của tòa, bà Tiến từ chối 2 trong 4 luật sư bào chữa.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế tại tòa.

Bị cáo Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung: Cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế.

Theo truy tố, các bị cáo trong vụ án có 3 sai phạm chính, liên quan các dự án xây dựng bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sơ sở 2.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.