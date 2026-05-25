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Cuộc thi đốn củi đầy gay cấn

Đoạn video ghi lại màn tranh tài giữa các vận động viên cho thấy sự hấp dẫn và gay cấn của cuộc thi.
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