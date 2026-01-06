Video
Cuộc sống của ông lão mù lòa nuôi 40 đàn ong

Sinh ra ở miền sơn cước Hà Tĩnh, ông Học bị khiếm thị từ nhỏ. Nhưng bằng trí nhớ và nghị lực bền bỉ, người đàn ông này đã tự mở lối mưu sinh, gây dựng cuộc sống bằng nghề nuôi ong.
