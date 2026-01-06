Sinh ra ở miền sơn cước Hà Tĩnh, ông Học bị khiếm thị từ nhỏ. Nhưng bằng trí nhớ và nghị lực bền bỉ, người đàn ông này đã tự mở lối mưu sinh, gây dựng cuộc sống bằng nghề nuôi ong.