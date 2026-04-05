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Cuộc đụng độ giữa báo săn và linh miêu đồng cỏ

Dù thua kém hoàn toàn về kích thước lẫn sức mạnh, linh miêu đồng cỏ lại cho thấy sự hung dữ và sẵn sàng cho một cuộc chiến khi đối mặt với báo săn.
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