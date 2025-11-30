Video
video cùng chuyên mục

Cuộc đối đầu kỳ lạ giữa hai con linh miêu Iberia

Thay vì lao vào để tấn công lẫn nhau, hai con linh miêu Iberia đã sử dụng đầu để húc vào nhau, như thể tư thế chiến đấu của những loài động vật có sừng.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Cận cảnh kích thước khổng lồ của “quái vật nước ngọt”