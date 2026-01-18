Rắn hổ mang sở hữu nọc độc đủ sức giết chết bất kỳ loài vật to lớn. Tuy nhiên, cầy mangut lại là khắc tinh của tất cả các loài rắn độc nhờ vào khả năng kháng nọc độc mạnh mẽ.