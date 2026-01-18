Video
video cùng chuyên mục

Cuộc chiến sinh tử giữa cầy mangut và rắn hổ mang

Rắn hổ mang sở hữu nọc độc đủ sức giết chết bất kỳ loài vật to lớn. Tuy nhiên, cầy mangut lại là khắc tinh của tất cả các loài rắn độc nhờ vào khả năng kháng nọc độc mạnh mẽ.
